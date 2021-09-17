Новый ФАП открывают на юге Челябинской области

Клиника будет принимать жителей поселка Княженского

Уже в сентябре в поселке Княженском Брединского района откроют новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект построен в рамках госпрограм­мы «Капитальное строительство в Челябинской области», сообщает пресс-служба главы региона.

«Строители уже заверши­ли работы по благоустройству. Остались мелочи: подкрасить что-то. В ближайшее время ожидаем окончательную приемку объекта», — говорит глава Княженского поселения Иван Рудский.

Сейчас ведется сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ. На днях из декретного отпуска выйдет фельдшер Светлана Захарова. После этого клиника начнет прием пациентов.