Новый электропоезд «Ласточка» с 1 августа соединит Челябинск и Уфу

Он будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям

С 1 августа 2025 года начнет курсировать новый комфортабельный электропоезд «Ласточка» по маршруту Челябинск — Уфа — Дёма. Жители Челябинской области и Башкортостана получат удобное и быстрое железнодорожное сообщение между столицами регионов, сообщает сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Поезда будут курсировать по беспересадочному маршруту: из Челябинска — с субботы по понедельник, из Уфы — с пятницы по воскресенье.

Первый рейс из Дёмы (№ 6422/7160/7158) отправится 1 августа в 13:25, прибытие в Челябинск — в 23:05 (местное время). Время в пути составит 9 часов 40 минут. Обратный рейс из Челябинска (№ 7157/7159/7161) стартует 2 августа в 06:04, прибытие в Уфу — в 15:21, в Дёму — в 15:36. Время в пути — 9 часов 32 минуты.

Поезд будет делать остановки на 32 станциях и остановочных пунктах по маршруту Дёма — Челябинск-Главный и на 23 — по маршруту Челябинск-Главный — Дёма.

Проект реализован благодаря совместной работе правительством Челябинской области и Республики Башкортостан, а также Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог. Перевозки осуществляют АО «СПК» и АО «Башкортостанская ППК».

Стоимость проезда из Челябинска до Уфы составляет 1751,40 рублей по полному тарифу. Действуют все льготы, установленные для пригородного железнодорожного транспорта.