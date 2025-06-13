Новый детский сад в Парковом откроет свои двери к 1 сентября

Такую задачу поставил перед подрядчиком мэр Челябинска Алексей Лошкин

Строительство детского сада в 48-м микрорайоне Челябинска (Парковом) на 140 мест должно завершиться 1 июля. А уже 1 сентября он должен принять первых воспитанников. Такую задачу перед подрядчиком поставил глава города Алексей Лошкин, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сейчас здесь монтируют игровые комплексы, готовят основание для газона и травмобезопасного покрытия. В самом здании установлена сантехника, тестируется лифт. К началу учебного года построят асфальтированную дорогу с тротуарами.

«Этот детский сад у меня на особом контроле. Подрядчик понимает степень своей ответственности, но на мой взгляд, ему пора ускоряться — увеличивать численность рабочих, количество смен. Детский сад нужно сдать в установленный срок — до 1 июля, чтобы в сентябре он уже принял первых детей»,— сказал Алексей Лошкин.

Напомним, ввести детсад в эксплуатацию должны были в конце 2024 года. Однако к этому сроку его готовность составляла всего 65%. Тогда подрядчика оштрафовали на миллион рублей за срыв сроков, а заключить допсоглашение пообещали только после оплаты штрафа. К форсированию строительства тогда подключилась прокуратура.

Напомним, в детском саду разместятся шесть групп, в том числе ясельная. В каждой — собственные спальня, игровая и обеденная зоны, раздевалка и индивидуальный пожарный выход.