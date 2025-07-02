Новый детский сад открыли в пригороде Челябинска

Учреждение готово принять 230 воспитанников

Муниципальный детский сад «Елочка» начал работать в поселке Терема под Челябинском, сообщает пресс-служба застройщика «Группа Голос».

Учреждение рассчитано на 230 воспитанников. В детском саду будет создано 10 групп, включая ясельные. Одна группа уже принимает ребят трех — шести лет. В ближайшее время откроются еще две группы для детей от двух лет.

В садике есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творчества и развития, медицинский блок с процедурным кабинетом, прачечная и свой пищеблок.

«Мы постарались сделать так, чтобы сама среда формировала эстетический вкус и тягу к исследованиям. Именно в таких условиях воспитываются настоящие творцы и изобретатели, организаторы и лидеры, способные созидать и формировать будущее», — говорит генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов.

Во дворе садика оборудованы игровые площадки с верандами и безопасным покрытием.