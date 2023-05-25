Новый челябинский троллейбус прокатил первых пассажиров

Машины с автономным ходом заменят всех старых «рогатых» в городе

На выставке-форуме «Уральский транспорт» дебютировал новый челябинский троллейбус «Синара-6254». Посетители мероприятия смогли оценить одну из главных фишек машины — автономный ход. Троллейбус без подключения к проводам прокатил первых пассажиров по площадке у ледовой арены «Трактор», передает корреспондент Первого областного информагентства.

Многие отметили плавность хода по сравнению со старыми «рогатыми», которые сейчас курсируют по городу. Да и в целом вся эта машина — символ разительного отличия от нынешних троллейбусов. «Синара-6254» производится на мощностях Челябинского завода городского электрического транспорта. Об особенностях модели с «начинкой» хорошей иномарки — в материале ИА «Первое областное».

Внешний вид машины футуристичный: плавные линии, сходящиеся над центральной дверью, большая площадь остекления и красивая оптика, причем как в «голове» машины, так и в «корме». Красный цвет в традиционном сочетании с черным создает впечатление того, что это не городской транспорт, а какая-то большая спортивная машина. То, что перед нами стоит троллейбус, напоминают лишь рога, которые лежат на крыше. Над передним стеклом красуется цифровая панель, где будут отображаться номер маршрута и его конечные точки. В целом экстерьер «Синары-6254» обещает быть достойным украшением улиц большого города.

«Экстерьер разработан проектным бюро компании „Синара“. Чем он уникален? Ну, наверное, он уникален со всех сторон. Вчера, когда мы перегоняли машины с завода, я подумал, что горожане шеи себе посворачивают. Сразу в руках увидели телефоны, направленные на троллейбус», — кратко подметил гендиректор ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» Сергей Брусник.

Главная особенность нового троллейбуса — увеличенный автономный ход. Машина способна преодолеть расстояние до 20 км, не подключаясь к контактной сети. По задумке организаторов перевозок, это позволит прокладывать маршруты в те места, где еще не проложены провода, но есть потребность в дополнительном транспорте. В Челябинске без проводов будут курсировать 98 из 168 новых троллейбусов.

«Они смогут без контактной сети, на „батарейке“, заехать в новые микрорайоны. Это проспект Родионова, жилищный комплекс „Ньютон“, он один из самых больших на северо-западе. Далее это улица Комарова, продление до конечной на Мамина. Троллейбус также пойдет через железнодорожный вокзал в Ленинский район, ведь единственная связка находится под мостами на КБС — там узкое горлышко. Сейчас, если там возникает авария, то встает все троллейбусное движение. Таким образом, часть маршрутов, которая ходила на вокзал, будет продлена в Ленинский район», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Водителю нового челябинского троллейбуса не придется выходить наружу, чтобы скинуть «рога» с проводов, поскольку машина автоматически может их аккуратно складывать на крышу. На участке, где предполагается подключить автономный ход, штанги опустятся сами, достаточно нажать кнопку. В обратном направлении, когда нужно подсоединиться к проводам, будет работать специальная «ловушка». Она сама «поймает» токоприемники. Всего таких «ловушек» будет 12 в шести разных местах.

Что касается «внутренностей» машины, то в салоне с комфортом могут разместиться на сиденьях 37 пассажиров, а дверные проемы расширены до 1,4 метра, чтобы мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья могли спокойно зайти в троллейбус. Кстати, для таких пассажиров внедрена функция книлинга: корпус и без того низкопольной машины наклоняется в сторону остановки, а на площадке откидывается аппарель, по которой можно заехать внутрь.

«Кабина очень совершенная, абсолютно отличается от старшего собрата. Сиденье водителя можно подкрутить под любой вес и любые габариты, такая же история и с рулем. Кондиционер и органы управления доступны, что называется, на расстоянии даже невытянутой руки. В салоне установлены розетки USB и валидаторы, будут стоять и камеры видеонаблюдения. Если говорить о диспетчеризации, то из салона можно будет видеть, где водитель, как он выглядит и во что одет. Умные технологии будут применяться и здесь», — заявил Сергей Брусник.

Пассажиры же смогут пользоваться беспроводным доступом в интернет, а платить за проезд можно через один из валидаторов (к ним горожане уже понемногу привыкли). На поручнях размещены петли для рук, а широкая площадка у центральной двери позволит с комфортом уместиться внутри даже стоящим пассажирам. Системы климат-контроля обеспечат прохладу в знойную жару и тепло в холодное время года. «Синара-6254» не появится на маршрутах мгновенно: специалисты ведут приемку первых десяти машин, продолжается техническая обкатка, чтобы убедиться в безопасности перевозок, в их стабильности и комфорте.

«Торопиться здесь особо не стоит, потому что нам бы не хотелось выпускать на линию „сырую“ машину. Нам нужен качественный продукт. Второй ограничительный момент сейчас — депо. У троллейбуса должен быть дом, в котором он будет обслуживаться. Как раз сейчас „Синара“ начинает строить депо № 1, и сроки запуска нового троллейбуса, скорее всего, будут привязаны к завершению строительства депо. Планируется, что работы завершат в конце этого года», — рассказал Александр Егоров.