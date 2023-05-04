Новый боевой отряд усилил сводную казачью бригаду «Дон»

Половину бойцов «Аксая» составляют воины с опытом сражений на полях СВО

Батальонная тактическая группа с широким спектром задач появилась в рядах сводной казачьей бригады «Дон». Как сообщает портал «Российское казачество», специальный боевой отряд «Аксай» может решать много разных задач за исключением диверсионно-разведывательной деятельности. Командиром подразделения стал опытный кубанский казак с позывным «Чип». Ранее его представили к званию Героя России за проявленное мужество в зоне спецоперации.

«До половины бойцов отряда — опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда „Дон“. Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации», — говорится в сообщении бригады.

Добровольцы из числа новичков с момента поступления в «Аксай» занимаются боевой подготовкой, которую ведут более опытные товарищи по оружию. Командование «Дона» знает этих казаков по боям первого периода спецоперации, поэтому уверено в надежности отряда. После проведения торжественных церемоний казаки из «Аксая» ждут отправки на передовую.