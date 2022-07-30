Новый автобусный маршрут запустят в Челябинске с 1 августа

Рассказываем, как будет следовать общественный транспорт

С понедельника, 1 августа, в Челябинске запустят новый автобусный маршрут № 214, который будет следовать от улицы Братьев Кашириных до поселка Прудный. При этом автобус № 212, который ранее следовал по этому маршруту, теперь будет ездить от Братьев Кашириных до поселка Ключи, сообщается в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Новый автобус № 214 будет следовать по следующим улицам: Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих, Северный тракт, Челябэнерго, Космонавтов, Белостоцкого, Цветочная, Осенняя, Окружная.

Интервал движения составит 11 минут. Первый рейс от Братьев Кашириных будет отправляться в 6:40, от Прудного — в 5:50 ежедневно. Последний рейс от Братьев Кашириных — в 21:31, от Прудного — в 20:41 ежедневно.

Автобус № 212, который на сегодняшний день следует от Братьев Кашириных до поселка Прудный, с 1 августа поменяет свой маршрут и будет следовать до поселка Ключи.

«Все рейсы будут выполняться с заездом в Челябэнерго, Звездный, Моховички, Прудный по следующему расписанию ежедневно:

Братьев Кашириных: 8:00, 10:05, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00;

Моховички (в Ключи): 8:35, 10:40, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35;

Ключи: 6:45, 9:00, 11:05, 14:00, 16:00, 18:00;

Моховички (в Челябинск) 7:15, 9:30, 11:35, 14:30, 16:30, 18:30.

В остальном — без изменений»,

— говорится в сообщении.

В ноябре в Челябинске запустят автобус № 15, который будет следовать от ЧМК до ПКиО.