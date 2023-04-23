Новый автобусный маршрут от ЧМК до ТРК «Родник» запустят в Челябинске

Как будет ходить транспорт

В Челябинске планируют запустить новый автобусный маршрут, который будет следовать от ЧМК до ТРК «Родник». Сейчас для обслуживания нового маршрута № 10 ищут перевозчика. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, новый маршрут будет следовать в прямом направлении по улицам 60-летия Октября, Черкасской, Березовой, Профессора Благих, Бейвеля, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и Северо-Крымской. В обратном направлении — через ДК «Восток», улицу Жукова, кинотеатр «Импульс», поселок Першино, ЧВВАКУШ, поселок Челябэнерго, улицу Маршала Чуйкова, 53-й микрорайон, парк «Северо-Западный», ТРК «Фиеста», Педагогической колледж № 1, Каширинский рынок, улицу Чайковского.

Первый рейс в будни будет отправляться в 5:30 утра, последний — в 23:45. В выходные дни первый рейс — в 5:35 утра и последний — в полночь. В будни на линию должны выходить 16 автобусов, в выходные — 13 автобусов.

Требования к транспорту следующие: автобусы должны быть низкопольными, средней вместительности, иметь не менее 22 мест для сидения, работать на газовом топливе, быть выпущенными не ранее 2023 года, быть оборудованными кондиционерами, камерами видеонаблюдения, Wi-Fi, USB-зарядками и валидаторами.

Начальная цена контракта — 345 581 843 рублей 80 копеек. Заявки принимаются до 12 мая.