Новый автобус № 208 свяжет поселок Полетаево и село Долгодеревенское в Челябинской агломерации

Перевозчик планирует делать три рейса в день

С понедельника, 19 сентября, на территории Челябинской агломерации будет запущен новый автобус № 208, сообщает областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок». Автобус свяжет поселок Полетаево и село Долгодеревенское.

«Этот маршрут станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации»,

— отмечают в учреждении.

Автобус № 208 будет следовать через Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку.

Отправление от железнодорожной станции Полетаево по расписанию: 06:30, 12:25 и 16:45. Отправление от Сосновской центральной районной больницы в Долгодеревенском: 08:40, 14:25 и 18:25.

Более подробное расписание можно посмотреть по этой ссылке

Стоимость проезда по полному маршруту составит 77 рублей при оплате банковской картой и 82 рубля при оплате наличными.

Стоимость проезда внутри сельского поселения — 26 рублей при оплате банковской картой и 30 рублей наличными.

Маршрут обслуживает ООО «Автотранс+». Телефон диспетчера: 8-351-945-12-36.