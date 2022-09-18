«Этот маршрут станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации», — отмечают в учреждении.
Автобус № 208 будет следовать через Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку.
Отправление от железнодорожной станции Полетаево по расписанию: 06:30, 12:25 и 16:45. Отправление от Сосновской центральной районной больницы в Долгодеревенском: 08:40, 14:25 и 18:25.
Более подробное расписание можно посмотреть по этой ссылке.
Стоимость проезда по полному маршруту составит 77 рублей при оплате банковской картой и 82 рубля при оплате наличными.
Стоимость проезда внутри сельского поселения — 26 рублей при оплате банковской картой и 30 рублей наличными.
Маршрут обслуживает ООО «Автотранс+». Телефон диспетчера: 8-351-945-12-36.