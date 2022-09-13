Новый аппарат МРТ появится в больнице Челябинской области

Оборудование приобрели по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В городской больнице № 2 Миасса Челябинской области к концу года появится аппарат магнитно-резонансной томографии. Оборудование закуплено по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Марина Антропова.

«Мы создаем условия для повышения доступности современных методов диагностики жителям нашего города. За последнее время благодаря помощи министерства здравоохранения и правительства Челябинской области у нас появилось два новых современных аппарата КТ, в этом году — ожидаем магнитно-резонансный томограф. Тем самым повышается точность и скорость постановки правильного диагноза, что напрямую влияет на своевременность начала лечения и перспективу дальнейшего выздоровления. Жители Миасса давно нуждаются в этом современном оборудовании», — рассказал главный врач горбольницы № 2 Антон Криушов.

МРТ-аппарат General Electric SIGNA Explorer будет установлен в корпусе стационара Городской больницы № 2. В настоящее время в учреждении готовят помещение для размещения оборудования. Врачи, младший и старший медицинский персонал проходят дополнительную профильную подготовку для работы с ним.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в майском обращении к Законодательному собранию отметил, что важнейшая задача в здравоохранении региона на сегодняшний день — это реализация президентской программы модернизации первичного звена. Речь идет о своевременном приобретении оборудования и автотранспорта, а также о ремонтах в поликлиниках и больницах Южного Урала.

В Челябинской области планы по модернизации первичного звена отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» ранее рассказывало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.