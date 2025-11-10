Новым зампредом в экосовете Челябинской области стал кавалер ордена Мужества

Участник СВО возглавил направление эколого-патриотического воспитания

Председатель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен капитан Вооруженных Сил, кавалер ордена Мужества Дмитрий Никитин. Новый зам будет курировать направление эколого-патриотического воспитания молодежи, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как отметил Рашид Исмаилов, назначение соответствует курсу губернатора Алексея Текслера на вовлечение участников специальной военной операции в общественно-политическую и социальную жизнь региона.

«Мы следуем федеральному тренду. Защита нашего природоохранного суверенитета и воспитание в подрастающем поколении любви к природе через патриотизм — это одна из таких задач. Ветераны со своим опытом активно помогают в решении задач государственной важности», — убежден Рашид Исмаилов.

Актуальная повестка на сегодня — соединение экологического просвещения и патриотического воспитания.

Сегодня Дмитрий Никитин принял участие в одном из экопросветительских мероприятий в челябинском образовательном центре № 2, вместе с коллегами по экосовету дав старт проекту «Создаем экологичное будущее».