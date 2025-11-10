Председатель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен капитан Вооруженных Сил, кавалер ордена Мужества Дмитрий Никитин. Новый зам будет курировать направление эколого-патриотического воспитания молодежи, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Как отметил Рашид Исмаилов, назначение соответствует курсу губернатора Алексея Текслера на вовлечение участников специальной военной операции в общественно-политическую и социальную жизнь региона.
«Мы следуем федеральному тренду. Защита нашего природоохранного суверенитета и воспитание в подрастающем поколении любви к природе через патриотизм — это одна из таких задач. Ветераны со своим опытом активно помогают в решении задач государственной важности», — убежден Рашид Исмаилов.
Актуальная повестка на сегодня — соединение экологического просвещения и патриотического воспитания.
Сегодня Дмитрий Никитин принял участие в одном из экопросветительских мероприятий в челябинском образовательном центре № 2, вместе с коллегами по экосовету дав старт проекту «Создаем экологичное будущее».