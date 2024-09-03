Губернатор Алексей Текслер назначил Нелли Верзакову заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Верзакову Нелли Владимировну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца», — следует из документа.
Нелли Верзакова окончила Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1995 году. Далее прошла интернатуру по специальности «инфекционные болезни». В 1997 году занимала должность врача-инфекциониста в городской поликлинике № 5. С 2018 по 2020 год работала заведующей отделением клинико-экспертной работы. В 2020 году ее назначили заведующей поликлиникой, следует из информации на сайте ГБУЗ «ГКП № 5».