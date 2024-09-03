Новым замминистра здравоохранения Челябинской области стала Нелли Верзакова

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер назначил Нелли Верзакову заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



«Назначить Верзакову Нелли Владимировну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца», — следует из документа.

Нелли Верзакова окончила Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1995 году. Далее прошла интернатуру по специальности «инфекционные болезни». В 1997 году занимала должность врача-инфекциониста в городской поликлинике № 5. С 2018 по 2020 год работала заведующей отделением клинико-экспертной работы. В 2020 году ее назначили заведующей поликлиникой, следует из информации на сайте ГБУЗ «ГКП № 5».