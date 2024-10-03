Новым полпредом президента в УрФО стал Артем Жога

Соответствующий указ подписан

Владимир Путин назначил председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе. Указ президента появился на сайте Кремля.

Накануне Владимир Путин встретился с Артемом Жогой в Кремле.

«Вы человек в Донбассе известный, да и в стране уже своими делами — и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, за обеспечение безопасности наших людей, ваш сын жизнь за это отдал. Вы человек известный очень и многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России», — подчеркнул президент.

Артем Жога — герой ДНР, командир развед-батальона «Спарта». После боевой работы он возглавил парламент Донецкой Республики и начал обучение в рамках платформы «Время героев».

«Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, наших людей — я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения», — отметил Артем Жога.

Напомним, прошлого полпреда президента в УрФО Владимира Якушева Владимир Путин освободил от должности 24 сентября. После этого Владимир Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.