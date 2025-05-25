В челябинском зоопарке пополнение — девятимесячная пума Цера. Девочку привезли из Казани 1 мая, и она быстро адаптировалась и стала любимицей сотрудников учреждения, сообщили в социальных сетях зоопарка.
«Цера сутки ехала к нам в сопровождении сотрудников зоопарка. Адаптация прошла прекрасно: малышка чувствует себя хорошо и нашла общий язык с сотрудниками»,— рассказали в зоопарке.
Церу привезли в челябинский зоопарк для формирования репродуктивной пары. Но пока пума резвится и совсем не думает о материнстве.