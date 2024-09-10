Новым начальником ГУ МВД по Челябинской области стал Сергей Космачев

Его представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Руководителем Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Челябинской области стал генерал-майор полиции Сергей Космачев. Представление нового начальника прошло под председательством министра внутренних дел России, генерала полиции Владимира Колокольцева в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Правительство Челябинской области системно взаимодействует с Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по региону. Челябинская область имеет свою специфику: в первую очередь, высокая концентрация стратегических промышленных объектов, разветвленная инженерная и транспортная инфраструктура, протяженный участок государственной границы, ряд других факторов. Это определяет изначально высокий уровень ответственности, как органов власти, так и правоохранительных структур, предъявляет особые требования к организации соответствующего взаимодействия», — отметил Алексей Текслер.

В регионе работает областная госпрограмма «Обеспечение общественной безопасности», в рамках которой системно решаются задачи охраны правопорядка. В частности, выделяются средства на ремонт помещений, оборудование для работы сотрудников. С 2022 года в муниципалитетах открылись семь модульных зданий для участковых пунктов полиции.

«До конца этого года планируем открыть еще пять таких объектов, чтобы обеспечить комфортные условия, как для сотрудников полиции, так и для жителей, которые обращаются в пункты полиции», — подчеркнул Алексей Текслер.

В прошлом году в Челябинске ввели в работу Центр управления нарядами полиции, ранее построили физкультурно-оздоровительный комплекс для правоохранителей. В регионе поддерживают дружинников и казаков.

«Целенаправленно увеличиваем количество добровольных народных дружин: сегодня действуют 122 общественных формирования, где состоит 1,5 тысячи человек. Направляем соответствующие средства на финансирование из областного бюджета», — уточнил Алексей Текслер.

Для обеспечения безопасности на мероприятиях для муниципалитетов приобрели металлодетекторы и барьерные ограждения. В скором времени будут переданы шесть специальных автобусов.

С жителями региона ведут масштабную разъяснительную работу о кибермошенниках. В сфере трудовой миграции расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. В области реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» и развивается система технических средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Глава региона поблагодарил Владимира Колокольцева за внимание к Челябинской области, за помощь в реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории региона. А также пожелал Сергею Космачеву успешной службы в Челябинской области и выполнения всех поставленных задач.