Новым детским омбудсменом в России стала жена священника, которая воспитывает 17 детей

Владимир Путин подписал указ о назначении на эту должность Марии Львовой-Беловой

Новым детским омбудсменом в России назначена сенатор Мария Львова-Белова. Указ о ее назначении накануне, 27 октября, пописал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте России по правам ребенка сроком на пять лет», — сказано в документе.

Как сообщает РИА Новости, новому уполномоченному по правам ребенка в России 37 лет. Вместе с мужем — пензенским священником Павлом Когельманом — они воспитывают девять детей: пятерых своих и четверых приемных. Кроме того, под опекой семьи находятся 13 молодых ребят с инвалидностью.

Мария Львова-Белова получила образование как дирижер эстрадного оркестра, потом училась менеджменту и прошла «школу губернаторов», в 2020 году стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в топ-100 лучших управленцев страны.

Напомним, прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова стала вице-спикером Госдумы.