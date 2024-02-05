Новых начальников двух управлений назначили в администрации Челябинска

Они будут отвечать за капитальное строительство и экологию

Сегодня, 5 февраля, в администрации Челябинска объявили сразу о двух назначениях. Новые начальники назначены в управлении капитального строительства и управлении экологии и природопользования. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии.

Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов, который ранее работал директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр».

Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко. До этого она работала заместителем начальника этого управления.

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии пожелала им удачи на новых рабочих местах.