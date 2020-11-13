Новые турмаршруты появятся в Челябинской области уже в 2021 году

Шесть туристических проектов получили гранты от Ростуризма.

Ростуризм проводил конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки предпринимателей и общественных организаций и 12 ноября были объявлены 474 победителя, которые получат государственную поддержку.

Челябинская область в финале конкурса была представлена ТРК «Горный Урал». Среди числа победителей оказалось шесть проектов в рамках этого кластера.

Так, будут созданы визит-центр «Горный Урал», проект для людей с ограниченными возможностями на озере Тургояк «Туризм без границ», центр гастрономического туризма и фестивальной культуры, обустройство и оборудование экологической тропы «555» на гору Известную, водные экскурсии на аэролодке «Лунная река» по реке Ай и туристский маршрут на гору Косотур в Златоусте.

«Радует, что туристический бизнес региона воспользовался возможностью получить федеральное софинансирование своих проектов. Новые объекты и маршруты не только увеличат посещаемость кластера „Горный Урал“, но и перенаправят турпотоки с очень загруженных озера Тургояк и национального парка „Таганай“ на другие природные территории», — поделился заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Отметим, что получатели грантов должны вложить в проект не менее 30% собственных средств. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения между Ростуризмом и грантополучателем. Для каждого проекта на сайте конкурса будут сформированы личные страницы, чтобы следить за их реализацией.