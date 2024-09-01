Новые троллейбусы вышли на маршрут №14 «ЧМК – Парк Гагарина» в Челябинске

Пока пассажиров будут перевозить девять машин

Сегодня, 1 сентября, в Челябинске на маршрут № 14, соединяющий ЧМК и Парк Гагарина, вышли новые ярко-красные троллейбусы. Маршрут протяженностью 44 километра в прямом и обратном направлении соединяет Металлургический район с локациями Калининского, Курчатовского и Центрального районов, сообщили в телеграм-канале «Челябинский троллейбус».

«Запуск этого маршрута поможет жителям Металлургического района комфортно передвигаться как в самом районе, так и проще добираться в другие части города»,— сообщили в телеграм-канале.

Сначала пассажиров будут перевозить девять машин, затем их число вырастет до 18-ти. Перед запуском новых троллейбусов на ряде улиц модернизировали контактную сеть.

Кстати, впервые новые троллейбусы вышли на маршрут № 19 также 1 сентября в 2023 году.