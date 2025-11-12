Новые светодиодные фигуры украсят Магнитогорск в преддверии Нового года

Ледяных скульптур в этом году будет меньше

Магнитогорск уже начали украшать к Новому году: в городе появляются украшенные елки, гирлянды. В середине месяца начнут устанавливать светодиодные фигуры и возводить новогодние городки. Концепция последних в этом году несколько изменилась: светящихся скульптур там будет больше, ледяных — меньше, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ледяные скульптуры оставим около центральной городской елки в виде елок и лабиринта. Как показывает практика последних лет, проделывается большая работа, но из-за аномально теплой для зимы погоды они недолго радуют горожан», — отметил замглавы города Максим Москалев.

Вместо ледяных скульптур новогодние городки украсят светодиодные фигуры. Их начнут устанавливать уже в середине ноября. Это будут объекты, которые радовали горожан в предыдущие годы, а также немало новых фигур.

Челябинск тоже начал преображаться к новогодним праздникам. Так, на проспекте Ленина у магазина «Детский мир» уже стоит наряженная елка.