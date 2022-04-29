Новые соцвыплаты и снижение ставок по ипотеке: как изменится жизнь россиян в мае‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В мае в России вступает в силу ряд законов и нововведений, в том числе вводится пособие на детей от восьми до семнадцати лет, а ставка по льготной ипотеке станет ниже. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

С 1 мая малоимущие семьи с детьми от восьми до семнадцати лет включительно смогут подать заявление на пособие. Сделать это можно уже с 26 апреля на портале «Госуслуги». Заявления будут направляться в Пенсионный фонд России. Деньги россиянам, которым одобрено пособие, придут и за май, и за апрель.

«Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество», — уточнили в Госдуме.

Подробнее о пособии и правилах выплаты читайте в нашем материале.



С 1 мая кредиторов лишат права списывать с банковских счетов россиян социальные выплаты за долги. Списать деньги со счета можно будет только при наличии письменного согласия должника. Кроме того, если сначала человек согласился на списание пособий в счет погашения задолженности, но потом передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти деньги.

В перечень выплат, которые запрещено списывать, входят деньги, выплачиваемые лицам, получившим увечья при исполнении ими служебных обязанностей; компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; алименты; пенсии по потере кормильца; пособия и выплаты беременным и многие другие.

С 1 мая совершать покупки или переводы по Системе быстрых платежей можно будет на сумму до одного миллиона рублей. Ранее эта сумма составляла 600 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 мая российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9 процентов годовых. Как сообщили в Минфине РФ, оператор государственной программы льготной ипотеки «ДОМ.РФ» уже распределил денежные средства в размере 2,5 триллиона рублей между банками.

Ранее снизить ставку по ипотеке с 12 до 9 процентов предложил президент РФ Владимир Путин.



5 мая вступит в силу закон, запрещающий российским компаниям размещение и обращение депозитарных расписок на акции российских эмитентов на иностранных фондовых биржах. До 5 мая торгующиеся за рубежом компании и банки должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Не позднее пяти рабочих дней после этого они должны будут отчитаться перед Центробанком.

С 26 мая правительство Российской Федерации начнет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля. Как отмечают в Госдуме, это необходимо для оптимизации существующей процедуры.