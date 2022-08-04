Новые случаи бешенства домашних животных зарегистрировали в Челябинской области

Умерли три кошки и две собаки

В Челябинской области в июле 2022 года зафиксировали шесть случаев бешенства животных. От смертельного вируса умерли еж, три домашние кошки и две собаки. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Случаи бешенства зарегистрированы в Озерске, Челябинске, а также поселках Увельском и Буранном.

«В поселках и микрорайонах областного центра, где выявлены погибшие животные, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и будет проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — говорится в сообщении.

С начала 2022 года в Челябинской области, помимо вышеперечисленных животных, от бешенства пали уже 37 четвероногих: 15 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 8 кошек и 2 декоративные крысы.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Озерске курс лечения от бешенства проходят два местных жителя. На территории садового участка взрослого и ребенка укусил лесной еж, с которым они играли и пытались покормить. Позже оказалось, зверек был переносчиком смертельного вируса.