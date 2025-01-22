Новые схемы мошенничества в 2025 году: кому нельзя верить

Никому не говорите коды из сообщений и не переходите по ссылкам

Рассказываем о новых видах обмана доверчивых граждан.

Мошенники обзванивают людей, представляются помощником судьи и рассказывают о назначении судебного заседания. Затем с помощью кода из СМС просят подтвердить личное присутствие или согласие на рассмотрение дела без вашего участия.

Сообщая код мошенникам, вы на самом деле подтверждаете свое согласие на смену пароля от «Госуслуг». Таким образом злоумышленники получают доступ ко всем персональным данным.

Еще один способ обмана — вызов в коллегию присяжных заседателей.

Мошенники отправляют уведомление от имени суда, в котором сообщают об обязательном участии гражданина в суде присяжных. В случае отказа или неявки грозит некая ответственность. Но злоумышленники предлагают перейти по ссылке в сообщении и отменить участие.

Переходя по ссылке, вы на самом деле загружаете на устройство вирусную программу, с помощью которой все персональные данные с устройства передаются мошенникам.

Дарья Верещагина