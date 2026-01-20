Новые правила авиаперелетов начнут действовать в России с 1 марта

Авиакомпании будут обязаны возвращать деньги за задержки и сажать рядом детей и родителей

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила авиаперелетов. Их утвердил Минтранс, сообщает irk.ru.

Теперь авиакомпании будут обязаны без дополнительной платы предоставлять соседние места детям до 12 лет и их взрослым сопровождающим. А при задержке рейса более чем на 30 минут — предоставить право на полный возврат денег или обеспечить пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице.

Также авиакомпании должны заранее и полностью информировать пассажиров об условиях полета. Речь идет о правилах изменения билета, порядке отказа от перелета и процедуре возврата денег, в том числе в случаях, связанных с болезнью или другими непредвиденными обстоятельствами.