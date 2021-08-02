Новые пользователи Мегафона получат бесплатную годовую подписку на Apple Music

Действующим абонентам дадут бесплатный шестимесячный доступ к сервису

Абоненты МегаФона получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Запуск нового предложения стал результатом программы исследований МегаФона, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения. Сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами, сообщает компания «Мегафон».

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для офлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Сегодня около 20 млн абонентов МегаФона ежемесячно используют музыкальные стриминговые сервисы. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% — на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Предложение действует до 29 августа.