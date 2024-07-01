Новые пернатые сотрудники начали работу на полигоне ТКО в Магнитогорске

Хищные птицы отпугивают других крылатых от мусора

Ястребов Малыша и Асю, которые обеспечивали орнитологическую безопасность полигона ТКО в Магнитогорске, сменили их сородичи Аврора и Гектор. Теперь они патрулируют территорию комплекса, отпугивают стайных птиц и не дают им кормиться отходами. Пернатые сотрудники живут в вольере, изготовленном из экологически чистых материалов, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.





Использование специально обученных хищных птиц (в данном случае ястребов-тетеревятников) как естественных врагов стайных пернатых называется биорепеллентацией. Этот метод показал свою эффективность с первых дней работы полигона ТКО в Магнитогорске, отмечают в компании «Ситиматик».

«Ястребы стали грозой для всех крылатых в округе, в десятки раз снизив количество особей, прилетающих на полигон полакомиться отходами. Это гуманный способ, он отвечает требованиям международных стандартов в области экологии и обращения с животными, поскольку не предусматривает причинения вреда стайным птицам, но эффективно отпугивает их с территории полигона»,— пояснил инженер-орнитолог Магнитогорского филиала АО «Ситиматик» Виктор Фирагин.





Малыша и Асю на брачный период, который длится с начала апреля до середины июня, поселяли в питомнике. Недавно у Аси вылупился птенец, которого она теперь выхаживает. Малыш же отправился в Сахалинскую область, где охраняет от стайных птиц полигон ТКО возле поселка Ноглики. Этот объект тоже входит в группу «Ситиматик». Проект по биорепеллентации она запустила в 2018 году, а в 2023-м получила соответствующий патент. Хищные птицы помогают бороться со стайными пернатыми почти на всех своих полигонах компании по обработке и захоронению ТКО.