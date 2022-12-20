Новые очистные сооружения в Карабаше заработают к концу 2023 года

На проект направили более 400 млн рублей

Запуск новых очистных сооружений, строительство которых сейчас ведется в городе Карабаше Челябинской области, запланирован на декабрь 2023 года. Об этом сегодня, 20 декабря, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии Карабаша корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что новые очистные сооружения потребовались городу, поскольку существующая станция очистки канализационных вод была построена в 1977 году, пришла в крайнюю ветхость и фактически не работает. Строящийся объект рассчитан на переработку 2,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Технология предусматривает глубокую двухстадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод ультрафиолетом. В результате в реку Сак-Элга будет попадать вода, доведенная до качества рыбохозяйственных водоемов.

Согласно документации на сайте госзакупок, строительство карабашских очистных доверено челябинской фирме ООО «Риел-Строй», специализирующейся на подобных объектах. Цена контракта — 383,5 млн рублей. Подрядчик должен сдать работу до 20 сентября 2023 года. В мэрии города Карабаша уточнили, что ввод очистных сооружений в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал следующего года — ориентировочно, на декабрь.

По информации министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, объект готов на 50%. Помимо построенных с нуля производственных и административных зданий он включает в себя блочно-модульную газовую котельную контрольно-пропускной пункт.

Общая стоимость проекта составляет 402,3 млн рублей. Из них 166,5 млн рублей предоставил Фонд развития территорий, 151 млн рублей — областной бюджет и 84,5 млн рублей вложило МУП «Карабашское коммунальное предприятие».