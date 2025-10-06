Новые очистные сооружения Челябинска могут стать типовой моделью для страны

Дальнейшая модернизация станции продолжится с акцентом на системе биологической очистки



Завершение важного этапа модернизации городских очистных сооружений не только улучшило экологическую обстановку в городе-миллионнике, но и открыло новые перспективы для всей страны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ознакомившись с результатами реконструкции, назвал проект передовым и подчеркнул его значение для типизации подобных объектов по всей России.

«Самый лучший передовой проект в стране. Будем работать с Министерством строительства Российской Федерации: стране необходима типизация, чтобы были типовые проекты, основанные на отечественном оборудовании. И я считаю, что мы не просто реализовали большой, важный и нужный проект для региона. Мы сделали важную работу для страны», — отмечает губернатор Алексей Текслер.





Прежняя станция, построенная по технологиям 50—60-х годов, давно не соответствовала современным требованиям. Сегодня на очистных сооружениях Челябинска внедрены инновационные решения, которые позволяют значительно улучшить качество очистки сточных вод и устранить неприятные запахи, десятилетиями беспокоившие жителей близлежащих районов.

В рамках первого этапа реконструкции был построен цех механической очистки, способный обрабатывать до 400 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Здесь установлены современные решетки, песколовки и другое оборудование, полностью произведенное в России. Четвертый этап включал создание цеха обработки осадка, где теперь используются насосы, сгустители и декантеры. Благодаря новым технологиям высушенный осадок вывозится на полигон, а не складируется на иловых картах площадью более 35 гектаров.

Модернизация уже принесла первые результаты: улучшилось качество очистки сточных вод, снизился износ оборудования, уменьшились затраты на ремонт.

«Это важный для региона проект. Мы качественно улучшаем обращение с отходами, значительно снижаем неприятные запахи. В планах — продолжение модернизации, в том числе системы биологической очистки», — отметил Алексей Текслер.





Успешная реализация проекта в Челябинске станет основой для реконструкции левобережных очистных сооружений в Магнитогорске, которая начнется в 2026 году.

«Правобережные очистные сооружения в Магнитогорске завершены недавно. Со следующего года начинаем крупную реконструкцию второй станции на левом берегу. Мы фактически применим опыт, полученный в Челябинске на подобных крупных объектах. Эта инфраструктура критически важна для развития городов и жилищного строительства: дополнительные мощности необходимы, а решения должны быть современными и экологичными», — подчеркнул губернатор.

Модернизация очистных сооружений Челябинска продолжится: впереди — строительство объектов биологической очистки. Реализация проекта позволит обеспечить высокие стандарты экологической безопасности и создать комфортные условия для жизни горожан на долгие годы.