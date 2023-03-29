66 новых школьных автобусов и медицинских автомобилей передали в города и районы Челябинской области

Алексей Текслер передал муниципалитетам специализированный транспорт

В Челябинской области наполовину обновился парк школьных автобусов и на две трети — парк автомобилей скорой помощи. В среду, 29 марта, губернатор Алексей Текслер принял участие в передаче муниципалитетам новых единиц специализированного транспорта. На площади Революции выстроили новенькие машины российского производства: «Газели», «Луидоры», УАЗы, медицинские ПАЗ и КамАЗ.

Образовательные учреждения региона получили сегодня 44 автобуса ГАЗ в двух исполнениях кузова, которые будут возить школьников на занятия в 25 южноуральских муниципалитетах. Более разнообразными с точки зрения марок и моделей оказались автомобили, которые будут работать в медицинских учреждениях Челябинской области. Речь идет о семи мобильных ФАПах на базе «Луидора», машинах скорой помощи (УАЗы и те же «Газели»), а также одной передвижной поликлинике на базе автобуса ПАЗ, где можно сделать флюорографию. Всего — 21 единица техники.

Все эти машины были поставлены при участии федерального центра. Дополнительно по поручению Алексея Текслера регионом приобретен КамАЗ, на котором разместили передвижной диагностический комплекс. Будущие пациенты, которые побывают внутри этого большегруза, смогут пройти флюорографические и маммографические исследования. Медицинский грузовик отправился в Уйский район.

«Мы планомерно решаем вопрос обновления транспорта. Если говорить про школьные автобусы, то благодаря решению президента, национальным проектам и нашим региональным программам мы фактически обновили половину школьных автобусов в регионе. Сейчас я пообщался с главами: проблема с таким транспортом, где его не было больше десяти лет, уже решилась, а там, где еще остаются вопросы, то в этом году мы планируем их закрыть. Это современные и комфортные автобусы», — отметил губернатор.

По его словам, до конца года наш регион ожидает аналогичную поставку транспорта для школ — около 30 единиц. Что касается автомобилей скорой помощи, то за последние несколько лет парк медицинских машин обновили на две трети. Техника необходима для отдаленных населенных пунктов, поскольку решает проблемы доступности медицинской помощи. Диагностика принципиально важна, а из далекого уголка не всегда удобно доехать до больницы.

«Эту работу будем продолжать. Считаю, что в целом набрали хороший темп в этой части. Задача — в ближайшие годы полностью обновить весь специализированный транспорт. Отдельно проговорили вопрос по увеличению зарплат для водителей школьных автобусов. Эта проблема остается в отдельных районах. Важно, чтобы мы были полностью укомплектованы водителями, эту задачу будем решать уже в этом году. Сейчас помимо обновления самого транспорта занимаемся и вопросами обеспечения удобства и комфорта для водителей. Весь комплекс задач, связанных с транспортом, должен быть решен», — резюмировал Алексей Текслер.

Автомобили скорой помощи на базе УАЗа и ГАЗа отправились в Коркинский, Сосновский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакский районы. Передвижные комплексы поехали в Верхний Уфалей, Пластовский, Кусинский, Увельский, Троицкий и Сосновский районы.