«Новые люди» усилились экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой

Одна из самых известных женщин-политиков присоединилась к партии «Новые люди» для выдвижения в депутаты Госдумы

Одна из самых известных женщин-политиков Сардана Авксентьева присоединилась к партии «Новые люди» для выдвижения в депутаты Госдумы. Бывший мэр Якутска станет советником главы политической организации Алексея Нечаева по работе с регионами, сообщает газета «Коммерсантъ».

Сардана Владимировна разделяет региональную повестку «Новых людей». Она согласна, что регионам необходимо дать больше полномочий, прежде всего в экономическом плане. Именно разработкой программы региональной политики будет заниматься Авксентьева в партии.





Легендарный мэр Якутска Сардана Владимировна Авксентьева является одной из самых известных женщин-политиков России. Она возглавила администрацию города в 2018 году, победив на выборах представителя «Единой России» Александра Саввинова.

С первых дней на посту женщина покорила местных жителей своей близостью к народу и аскетичным подходом к управлению казенным имуществом. Она отменила миллионную закупку на банкет для работников администрации, распродала парк дорогих внедорожников, вложив вырученные средства в муниципальные предприятия и социальное такси. Авксентьева инициировала продажу дорогостоящего здания мэрия в самом центре города, предложив взамен строительство более скромного офиса на окраине Якутска без многочисленных кабинетов.

Сардану Авксентьеву полюбили не только в Якутске — со всей России в её адрес приходили восхищенные отзывы. «Народного мэра» ценят за открытость, честность и искренность. Политик является активным пользователем социальных сетей, в которых она отвечает на вопросы подписчиков. Сардана стала известной благодаря своему аккаунту в «Инстаграме», а теперь еще и завела свой телеграм-канал.

Коллаборация с таким политическим лидером, пользующимся авторитетом у обычных людей, — несомненный плюс для партии «Новые люди», считают эксперты. Именно люди с новым, современным взглядом на жизнь и политику способны изменить Россию в лучшую сторону.