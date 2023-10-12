Новые квадроциклы и вездеходы получили спасатели Челябинской области

Новая техника поможет оперативно реагировать на ЧС

Арсенал Поисково-спасательной службы Челябинской области пополнился новым оборудованием и аварийно-спасательной техникой, сообщили в Министерстве общественной безопасности региона.

В числе полученного — снегоходы, квадроциклы, лодка с мотором, защитное снаряжение, водолазные и альпинистские принадлежности, палатки и средства связи, а также автомобили повышенной проходимости.

«От своевременной четкой работы поисково-спасательной службы зависит, без всякого преувеличения, жизнь людей. Я благодарю наших спасателей за то, что они в любых условиях всегда принимают все необходимые меры для того, чтобы прийти на помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Уверена, что появление новой техники поможет нашим спасателям еще более оперативно выполнять поставленные задачи», — отметила министр общественной безопасности Светлана Костина.

Новое оборудование позволит спасателям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и проводить более эффективные спасательные и профилактические мероприятия. Снегоходы особенно полезны для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных местах в зимнее время.

На обновление оборудования спасательных служб из областного бюджета были выделены средства по поручению губернатора Алексея Текслера. В настоящее время поисково-спасательная служба региона состоит из восьми отрядов, расположенных в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Троицке, Миассе, Усть-Катаве, Кыштыме и поселке Локомотивном, где работают 166 сотрудников.