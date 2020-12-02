Новые комфортабельные трамваи доставили в Магнитогорск

Два вагона начинают проходить техобслуживание и обкатку.

В Магнитогорск доставили два новых трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода. Ранее в городе были запущены четыре вагона похожей модели. Они понравились местным жителям. Сейчас новый общественный транспорт проходит технический осмотр и обкатку, после чего будет запущен на маршруты.

В новых трамваях будет удобно передвигаться всем магнитогорцам.

«Данные вагоны оборудованы необходимым для перевозки маломобильных групп населения. Кроме того, они более комфортные и тёплые», — прокомментировал приобретение начальник службы движения «Маггортранса» Андрей Одувалин.

До конца 2020 года в город доставят еще 10 новых трамваев. Распоряжение об обновлении подвижного состава электротранспорта дал губернатор региона Алексей Текслер. На эти цели было направлено 653 миллиона рублей из областного бюджета. В эту сумму также заложен ремонт старых вагонов.