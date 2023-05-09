Новые города трудовой доблести могут появиться в Челябинской области

Алексей Текслер поздравил с Днем Победы участников СВО, правоохранителей и миротворцев

В Челябинском театре оперы и балета во вторник, 9 мая, состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с поздравлением на концерте выступил губернатор Алексей Текслер. Зрителями стали участники СВО и их семьи, военнослужащие из южноуральских частей и вузов, сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий прошлых конфликтов, миротворцы и общественники. Глава региона в своей речи обозначил, что в Челябинской области есть города-кандидатыт на почетное звание города трудовой доблести.

«Наряду с ратным подвигом наших ветеранов значим трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Челябинск, Магнитогорск и Златоуст по праву носят гордое звание городов трудовой доблести. Но мы помним, что огромный вклад в разгром врага, в обеспечение армии снарядами, техникой, продовольствием внесла вся Челябинская область. И у нас есть новые города-кандидаты на почетное звание. Мы продолжаем работу с федеральным оргкомитетом „Победа“, чтобы их трудовой подвиг в годы войны был столь же достойно отмечен», — заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, сегодня у нас сложилось особое отношение к тем, кто в эти дни с оружием в руках защищает Родину. Президент России присвоил почетные наименования «гвардейские» пяти южноуральским воинским соединениям. В этом году отмечают многие даты, связанные с героическими страницами нашей истории: 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса, 80-летие Челябинского металлургического комбината и 90-летие Челябинского тракторного завода. В военные годы Челябинск стал танковой столицей страны, где создавалось оружие будущей Победы.

«Наши добровольцы-танкисты прошли славный боевой путь: сражались на Курской дуге, где произошел коренной перелом в войне, дошли до Берлина и Праги. Сейчас внуки и правнуки победителей с честью выполняют воинский долг, защищают нашу страну от внешних угроз. Южный Урал, как и прежде, — опорный край страны, и вклад наших оборонных предприятий в новую Победу весом и значим», — резюмировал губернатор.

На концерте выступили народный артист РФ Сергей Безруков, знаменитый танцевальный ансамбль «Урал», хоры театра оперы и балета и Челябинского камерного хора имени Михальченко. На сцену с номерами также выходили оркестр Росгвардии, хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие», исполнители София Пакулева и Сергей Павловский и другие творческие коллективы.