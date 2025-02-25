Новые дорожные знаки появятся на дорогах России в январе 2026 года

Часть старых знаков к этому времени обновит свой дизайн

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и предписывает обновить дизайн ряда уже существующих дорожных указателей. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года, сообщает издание «Коммерсант».

Например, вводится знак «Глухие», который будет предупреждать о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Такие знаки могут появиться у медицинских учреждений или общественных организаций.

На знаке парковки можно будет указывать способ постановки автомобиля на стоянку. А на знаке ограничения скорости может появиться предупреждение о лежачем полицейском.

Табличка о сроке действия дорожного знака теперь может содержать названия месяцев.

Кроме того, на одной табличке разрешено изображать сразу несколько знаков. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным, сообщает издание «Коммерсант».

Перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) в населенных пунктах разрешено не ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки. Сам знак теперь может применяться и в вертикальном исполнении.

На некоторых указателях вдоль дорог часть информации разрешили закрывать красной магнитной лентой. Раньше в таких случаях знак закрывался чехлом.

Все это позволит сократить информационный шум на дорогах, который снижает концентрацию внимания водителей.