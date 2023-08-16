Новые дороги Челябинска проверили общественники

Подрядчикам пришлось отработать незапланированные объемы

В областном центре продолжаются масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожный рывок». Строители вышли на финальный участок улицы Агалакова, где до этого было грунтовое покрытие. Кроме того, дорожники приводят в порядок улицу Бейвеля в районе парка. Подрядчики и городские власти руководствуются не только планами, но и пожеланиями жителей, а контроль за исполнением работ проводится специалистами отрасли и общественниками. На каких улицах выполнили просьбы горожан — в материале ИА «Первое областное».

На улице Агалакова от Гагарина до Гранитной практически обустроили новую дорогу с тротуарами и освещением. Частью этого участка уже пользуются жители новых микрорайонов, которые давно не видели нормальной инфраструктуры. Благодаря жесткой позиции губернатора Алексея Текслера проектировщика, затянувшего с подготовкой документации, все-таки заставили завершить проект, чтобы техника смогла выйти на объект. В первый раз мы побывали там в мае, поэтому нам есть с чем сравнить. Дорожники значительно продвинулись по этому участку: из 1622 метров строительного объема рабочие вышли на последние 800 метров.





Прораб из «Капиталстроя» рассказал нам, что по ходу проведения работ у жителей возникли некоторые пожелания. По согласованию с мэрией вне плана удалось расширить проезды во дворы (теперь там свободно разъедутся две машины), а также увеличили количество выездов из микрорайона с двух до четырех. На объекте осуществляется и общественный контроль со стороны депутатов гордумы. Так, депутат городского парламента Рафаил Шафигулин обратил внимание на то, что крепление опоры освещения ничем не прикрыто, поэтому на массивных болтах уже появилась ржавчина. Строители пообещали исправить этот недостаток и закрыть крепление специальными кожухами.





«Депутатский корпус нам помогает, доводит мнения жителей, которые мы учитываем. Своевременно пытаемся скорректировать проектную документацию, где это возможно. Контроль осуществляется как представителями КДХ, структурными подразделениями мэрии, так и специализированными организациями. Все материалы, примененные на участках, проходят через лабораторные испытания», — рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

Далее мы отправились на улицу Бейвеля, а точнее, на участок от Салавата Юлаева до 47-го микрорайона, где расширяют проезжую часть. Фактически там строится новая дорога. Здесь протяженность строительства составляет 2,2 км. Темпы набрали такие, что в начале августа удалось открыть движение по западному проезду, а рядом с проезжей частью обустроили широкой тротуар с велодорожкой и освещением (это должны были сделать на год позже).





Теперь работы перенесли на восточный участок: вдоль парка появится современный тротуар с системой освещения, а на проезжей части снимают старый асфальт. Здесь высадят деревья и кустарники, установят светофоры и нанесут разметку. Контракт рассчитан на срок до 1 октября следующего года. В 2024 году исполнители завершат небольшой 150-метровый кусок улицы.

«Со стороны общественности были устные обращения. Все это приняли во внимание. В основном просили сделать дополнительные понижения и пандусы для удобства пешеходов. Неожиданно востребованным оказался тротуар, особенно по вечерам. Жители теперь здесь чаще гуляют, велосипедисты ездят. Раньше тут тротуара вообще не было», — отмечает представитель подрядчика.





Процент исполнения работ довольно высокий в сравнении с планом — около 65%. Дорожники постараются максимально быстро выполнить весь объем работ на этот год, чтобы выйти на показатель в 90%. Конечно, претензии тоже возникают, но на предписания оперативно реагируют и исправляют недостатки в течение двух-трех суток. Этому есть объяснение: только после этого исполнителям дадут добро на выполнение следующих операций.





Кстати, в проекте «Дорожный рывок» обозначены ключевые даты, к которым дорожники должны завершить свои объекты: 20 августа, 30 сентября и 20 октября. В настоящее время шесть объектов завершены, еще ряд объектов находятся в высокой степени готовности. По словам Николая Кожевникова, заявленные параметры в 850 тысяч квадратных метров без сомнений будут достигнуты.