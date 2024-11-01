Новые автобусы вышли на маршруты № 123 и 125 в Челябинске

Они комфортнее и вместительнее прошлых машин

Челябинцы опробовали новые автобусы Volgabus, которые вышли сразу на два маршрута — 123 и 125. Транспорт запустили сегодня, 1 ноября. Первые машины успел заснять наш фотограф.

Напомним, выпуск порядка 40 машин на маршруты от Челябинска до Копейска анонсировал во время своего визита в автобусный парк врио мэра Алексей Лошкин. Автобусы среднего класса пришли на смену небольшим «Газелям».

Это автобусы отечественного производства, работают на газомоторном топливе. Машины низкопольные и имеют пандус для маломобильных граждан.

Маршрут № 123 соединит парк Гагарина и Копейск, № 125 — железнодорожный вокзал Челябинск-главный и Копейск.