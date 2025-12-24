Новые автобусы вышли на девять маршрутов Челябинской агломерации

За год в регион поступили 245 автобусов, троллейбусов и трамваев

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подвело итоги обновления пассажирского транспорта в 2025 году. Более ста новых автобусов начали курсировать по Челябинской агломерации. Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в 2025 году перевозчики получили 101 современный автобус, который уже работает на регулярных маршрутах.

«Обновление подвижного состава — это системная работа, направленная на повышение качества и надежности пассажирских перевозок. Новая техника позволяет обеспечить стабильную работу маршрутов и повысить комфорт для жителей Челябинской области», — говорит первый заместитель министра Андрей Ксензов.

Новый подвижной состав вышел на девять маршрутов. В Челябинске обновлены маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к, в Копейске — № 2 и № 21а, а также пригородные направления № 213 и № 348. Автобусы подбирали с учетом пассажиропотока. Они включают модели большого, среднего и малого класса.

Техника оснащена кондиционерами, видеонаблюдением, медиаэкранами, Wi-Fi и светодиодными маршрутными табло. Низкопольная конструкция обеспечивает доступность для маломобильных пассажиров, а использование газомоторного топлива снижает выбросы и эксплуатационные расходы. Весь транспорт оформлен в едином фирменном стиле Челябинской агломерации. За время работы новые автобусы уже перевезли более 300 000 пассажиров.

Обновление парка стало частью реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году в Челябинскую область уже поступило 245 единиц нового пассажирского транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

