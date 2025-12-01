Новые автобусы выходят в Челябинске на маршруты 17а и 95

К следующей неделе перевозчики планируют запустить движение в полном объеме

Первые автобусы для новых маршрутов 17а и 95 уже прибыли в Челябинск и ожидают окончательной сверки документов в ГАИ. После прохождения этой обязательной процедуры, которая начнется завтра, машины начнут выходить на линии, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ожидается, с будущей недели оба маршрута заработают в полную силу.

По маршруту № 17а «Профессора Благих» — «Нефтегазовая» будут курсировать 22 автобуса среднего класса, а на маршруте № 95 «Мкр-н Привилегия, ул. Спортивная» — «Ул. Молодогвардейцев» — 16 таких же машин.

Новый маршрут 95 станет дополнением к уже существующим 136к и 158к, связывающим Белый Хутор с центром города.