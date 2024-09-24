Новые автобусы появятся на маршрутах, которые связывают Челябинск с Копейском

Обновить автопарк обещают уже в ноябре

На маршрутах автобусов № 123 и № 125, которые связывают Копейск и Челябинск, запустят новые машины. Об этом было заявлено в понедельник на аппаратном совещании в копейской мэрии.

«По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 ноября на маршрутах № 123 и № 125 появятся новые автобусы. Сейчас перевозчик набирает водителей для полного укомплектования штата», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии.

Сегодня, помимо муниципальных автобусов, из Челябинска до Копейска, а также обратно можно добраться на маршрутных такси.