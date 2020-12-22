Новые автобусы получили муниципалитеты области

Транспорт предназначен для перевозки школьников

10 территорий победили в конкурсном отборе на получение школьных автобусов российского производства. Транспортные средства были приобретены за счет средств федерального бюджета.

В 2020 году по итогам конкурсного отбора в 3 городских округа (Копейск, Снежинск, Троицк) и в 8 муниципальных районов региона (Агаповский, Еткульский, Каслинский, Кусинский, Нагайбакский, Сосновский, Уйский, Троицкий) были поставлены 9 школьных автобусов марки ПАЗ, один автобус «Форд Соллерс Елабуга» и один миниавтобус марки ГАЗ, который направили в ГКОУ «Общеобразовательная школа — интернат для слепых и слабовидящих обучающихся Троицка».

В Уйском районе новый автобус распределен в Ларинскую среднюю школу. Здесь обучаются около трехсот детей, значительная часть которых приезжает из поселков Кочнево, Выдрино. Замотохино, Речной и Пичугинский. Новый автобус позволит осуществлять маршрут в соответствии со всеми нормами действующего законодательства в сфере безопасности перевозок детей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области, автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС», ремнями безопасности, устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, напольным противоскользящим покрытием.

Также на машинах размещены проблесковые маячки оранжевого цвета, цветографические схемы, знаки «Перевозка детей» и надписи «Дети». Кроме того, в автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 км/час.