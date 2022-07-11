Новые 22 автобуса получил Копейск

Транспорт выйдет на маршруты до конца августа

В Копейск поступили 22 автобуса среднего и малого классов из 24, предусмотренных контрактом. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил на аппаратном совещании в мэрии города директор МУП «Копейское автотранспортное предприятие» Михаил Тимофеев.

По его словам, автобусы будут брендированы в стилистике челябинской транспортной агломерации. На маршруты они выйдут до конца августа.

Как ранее писало ИА «Первое областное», победителем конкурса на поставку для города Копейска 24 автобусов стало ООО «Синегорье-Авто» — официальный дилер компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ». Цена контракта — 177,9 млн рублей. «Синегорье-Авто» должно поставить в Копейск 17 автобусов вместимостью 20—24 пассажира и 7 — вместимостью от 15 до 19 человек.

Общественный транспорт активно обновляют по всей области. Так, 35 трамваев до конца 2022 года получит Магнитогорск. Благодаря этому парк подвижного состава обновится на 95%.