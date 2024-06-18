Новую схему обмана с посылками из‑за рубежа придумали мошенники

Цель неизвестных — получить доступ к данным человека

В России мошенники практикуют новую схему обмана. Они звонят человеку, представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают о том, что ему пришла посылка из-за границы. Для того чтобы получить ее, нужно оплатить таможенный сбор. При отказе неизвестные просят сообщить код из СМС, предупредили в МВД России.

«Для того чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из СМС. По их словам, это нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты. На самом деле мошенники получают доступ к онлайн-банкам и „Госуслугам“», — уточнили в полиции.

Благодаря названному потерпевшим коду неизвестные смогут войти в приложение банка и либо списать деньги со счета, либо оформить кредит. По коду из СМС мошенники смогут войти и в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги». Там они могут украсть данные человека и использовать их в преступных целях.

Ранее в МВД сообщили о другой мошеннической схеме — звонках из банка и предупреждении о просрочке по ипотеке. Для урегулирования ситуации потерпевшего просят назвать СНИЛС и код из СМС. Полученные данные также ведут к краже данных человека.