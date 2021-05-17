Новую школу в Чурилово планируют построить к 2024 году

В 2022 году администрация Челябинска запроектирует учебное заведение и определит для него участок

В Чурилово начнется проектирование еще одной школы, возвести новое здание планируют к 2024 году. Необходимость появления нового учебного заведения в микрорайоне отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Сейчас школьники, проживающие в микрорайонах Квартал у озера и Чурилово Lake City, добираются на учебу в школы по улицам 2-я Эльтонская и Конструктора Духова. Но в ближайшие три года в микрорайоне появится еще одно учебное заведение.

«С 2015 года в Чурилово нам удалось построить два новых социальных объекта. Действительно, потребность в строительстве новых учебных заведений в Чурилово есть. Выпуск из шести детских садов, и мы строим сейчас еще один детский сад, составляет порядка 520 детей. Это количество детей ежегодно приходит в первый класс школы в Чурилово. Поэтому сейчас будет разрабатываться документация по планировке территорий. Нам нужен земельный участок, на который мы сможем „посадить“ школу и благоустроить, потому что школа — это не только здание, но и школьный стадион, и другие объекты», — сообщила глава города.

После разработки документации по планировке территорий будет объявлен аукцион на проектирование здания самой школы.

«После этого мы планируем зайти в федеральную программу по строительству школ. Либо в этом году мы заходим с 3—4 школами в государственно-частное партнерство со стороны правительства Челябинской области по строительству школ в основном в Центральном районе. По Чурилово аналогичные планы: как только будет проект и земля, зайдем на строительство школы», — добавила Наталья Котова.

По словам мэра, проектирование может быть завершено в 2022 году, еще 2,5 года в среднем уходит на возведение школы. По этим расчетам, новая школа в Чурилово может появиться в 2024 году.

В микрорайоне Академ Риверсайд также продолжается строительство крупной школы. Работы финансируются в том числе по федеральной программе «Стимул».