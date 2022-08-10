Новую школу‑сад построят в поселке Челябинской области

На разработку проекта из бюджета Аргаяшского района направили 8,6 млн рублей

В Челябинской области планируют построить новую школу — детский сад на 360 мест. Учреждение, к которому прикрепят учеников с 1-го по 4-й класс и дошколят нескольких населенных пунктов Аргаяшского района, появится в поселке Ишалино. Школа-сад будет считаться отдельным корпусом Краснооктябрьской СОШ. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в местной администрации.

«Планируется, что в здании расположится школа на 240 мест и детский сад, который смогут посещать 120 малышей. В настоящее время ведутся работы по разработке проекта привязки. На его разработку из районного бюджета в 2022 году направлено 8 млн 660 тысяч рублей. До 1 декабря мы должны получить положительное заключение государственной экспертизы на проект. После этого будет направлена заявка на финансирование, размер которого в настоящее время не определен», — рассказали в администрации Аргаяшского района.

По данным нашего информационного агентства, здание планируют возвести по проекту подобного образовательного учреждения, уже возведенного в Татарстане. На сегодняшний день важно вписать его в местные условия строительства.





Работа по проектированию новой школы-сада в поселке Ишалино полным ходом идет уже несколько месяцев. В начале июля на Южный Урал приезжали представители проектировщика из Уфы.

В ходе встречи представители администрации района, сельсовета и Краснооктябрьской СОШ осмотрели предполагаемый участок для строительства здания, составили примерную схему расположения учреждения, стадиона, спортивных и игровых площадок для учеников и воспитанников детского сада и парковок.





«В настоящее время нашу школу посещают дети поселка Ишалино и соседних деревень — Ишалина и Камышевки. В новом здании планируем разместить начальную школу, а в уже имеющемся оставить учеников с 5-го по 11-й класс. Предполагается, что корпуса будут находиться в 50 метрах друг от друга. Подходящее место для этого на территории школы есть», — говорит директор Краснооктябрьской СОШ Андрей Саломатин.

Пока сроки строительства школы-сада неизвестны. Но, по данным регионального Минобра, в Челябинской области в 2023 году запланировано строительство четырех зданий школ и реконструкция Каслинской основной общеобразовательной школы № 25.

Напомним, в конце мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания рассказал о доступности общего образования. Глава региона тогда отметил, что за три года построено восемь новых школ. В ближайшем будущем будут введены в эксплуатацию еще 19. Область стремится, чтобы все дети могли учиться в первую смену.

Также Алексей Текслер тогда отметил, что с 2019 по 2021 год в Челябинской области построили и реконструировали 38 детских садов и создали 7143 новых места в системе дошкольного образования. В прошлом году полностью ликвидировали активную очередь в детсады для детей от полутора лет.