Новую школу начинают строить в челябинском микрорайоне Парковом

Строители уже расчищают площадку от поросли

В челябинском микрорайоне Парковом началось строительство новой школы на 1100 мест. Учебное заведение появится в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба администрации города.

«Это будет современная школа, состоящая из трех блоков, включая отдельный для начальных классов. Вся территория и здание станут безбарьерной средой для маломобильных групп населения», — отмечтают в пресс-службе.

Сейчас строители расчищают площадку будущей стройки от берез и осин. Позже в качестве компенсации на территории города будут высажены крупномеры лиственных и хвойных деревьев — за одно снесенное дерево высадят пять новых.

Ожидается, что школу сдадут в 2026 году.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».