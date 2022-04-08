Новую пожарную часть открыли в Кизильском районе

Спасатели будут базироваться в поселке Гранитном и охранять девять населенных пунктов

В поселке Гранитном состоялось торжественное открытие новой пожарной части. Она будет охранять шесть населенных пунктов в Кизильском районе и три поселка в Агаповском районе, в которых проживают более 3,7 тысячи жителей. Об этом сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

После лесных пожаров на юге Челябинской области в июле прошлого года губернатор Алексей Текслер принял решение усилить противопожарную защиту населенных пунктов на этой территории и создать две новые пожарные части в структуре областной противопожарной службы.

В районе выезда части расположены три школы, три детсада, две библиотеки, четыре дома культуры, семь фельдшерско-акушерских пунктов и больница. Теперь все они будут под защитой пожарных. В штате подразделения — 11 человек.

«На переоборудование бывшего здания местного ФАПа под пожарное депо администрации Кизильского района из областного бюджета были выделены средства в сумме 5 миллионов рублей. После ремонта в нем обустроено девять помещений для комфортного несения службы: учебный класс, комнаты для отдыха и приема пищи, слесарная мастерская, а также склад и котельная. Личный состав своими руками доводил ремонт пожарного депо до совершенства», — рассказали в пресс-центре противопожарной службы Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно, что еще одна новая пожарная часть появится в поселке Межозерном Верхнеуральского района.

В Челябинской области обновляют технику противопожарной службы. 11 новых пожарных автомобилей поступили в части Челябинска, Копейского, Кыштымского, Миасского, Златоустовского округов и районов области. Технику закупили на средства областного бюджета по поручению губернатора Алексея Текслера.