Новую поликлинику построят в челябинском микрорайоне Чурилово

Подрядчик должен завершить работы до конца 2022 года

В челябинском микрорайоне Чурилово начнется строительство поликлиники. Об этом 27 июня на аппаратном совещании в администрации города сообщила замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Чурилово — развивающийся район города, где активно строят новые дома. Все они должны быть обеспечены социальной инфраструктурой.

«Администрация города заключила контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Чурилово. В ближайшее время подрядчик приступит к строительным работам согласно техническому заданию»,— уточнила Надежда Рыльская.

Земельный участок, где построят поликлинику для детей и взрослых, располагается на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова.

Заказчиком работ выступило областное госучреждение «Челябоблинвестстрой». Согласно проектной документации, подрядчиком работ стало ООО «Актеон» (Республика Крым), а срок завершения работ по строительству — 30 декабря 2022 года.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Чурилово также планируют построить две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и школу искусств.

ФОК хотят разместить на территории микрорайона № 1, ограниченного улицами пр. Давыдова — Трашутина — 1-я Эльтонской — Зальцмана. Две школы, по 1520 мест каждая, построят севернее многоквартирного дома № 65А по ул. 2-й Эльтонской и восточнее микрорайона № 3 на пересечении улиц Зальцмана и Трашутина.

Кроме того, до конца 2022 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске построят пожарную часть. Она будет рассчитана на три пожарных автомобиля: две автоцистерны и автолестницу. Часть передадут на баланс МЧС, ее укомплектуют техникой и личным составом федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Челябинской области.