Новую набережную откроют в челябинском ЖК «Манхэттен»

Она расположится на улице Героя России Кислова

В Челябинске приступили к строительству еще одной набережной реки Миасс. На этот раз место для прогулок с видом на воду появится в районе ТРК «Родник». Об этом рассказали в мэрии.

Благоустроенная зона появится на набережной Героя России Кислова. Здесь уже приступают к санитарной обрезке деревьев и удалению разросшихся кустарников, на месте которых появятся пешеходная тропа, спуски к реке и места для отдыха.

«При выполнении санитарной обрезки разрешение управления экологии и природопользования не требуется. Тем не менее работы будут выполняться под контролем специалистов», — отметили в администрации Челябинска.

Строительством займется частный инвестор и застройщик «Манхэттена» — ООО СЗ «Новые горизонты».