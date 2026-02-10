Новую мошенническую схему с погашением долгов родственников выявили в России

Злоумышленники давят на жертву, вымогая деньги

В России зафиксировали новую мошенническую схему. Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников банков и требуют погасить долги, якобы имеющиеся у их родственников. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Для убедительности неизвестные называют верные персональные данные и жертвы, и «должника». Они уговаривают человека помочь своему родственнику и обещают прислать ссылку для погашения долга. Если жертва отказывается, они начинают давить на нее, напоминая, что родственники должны помогать друг другу.

Если же этот способ не действует, злоумышленники начинают запугивать жертву, обещая передать все данные о должнике в суд.

В полиции призывают не разговаривать с незнакомцами, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать им личные данные.