Новую энергетическую разработку представили южноуральские специалисты

Систему по достоинству оценили эксперты.

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В Челябинске представили новую разработку — промышленную систему накопления и хранения электроэнергии и бытовой накопитель энергии. Её авторами стали специалисты научно-технического центра «Приводная техника».



Суть разработки заключается в том, что сетевые накопители энергии смогут создавать запас энергии во время неполной загрузки энергосистемы с последующей её отдачей в систему в моменты пикового потребления. Это уменьшит зависимость генерирующих мощностей от неравномерности потребления и улучшит качество производимой энергии для конечного потребителя.

Продукцию уже оценили в областном правительстве. По словам губернатора Алексея Текслера, разработка будет иметь широкий спрос.

«Разработка НТЦ „Приводная техника“ — уникальная инновация, которая может быть востребована в различных отраслях промышленности и экономики — от нефтегазовой сферы и энергетики до транспортной инфраструктуры нового поколения»,— заявил Текслер ассоциации «Глобальная энергия».

Также хорошие перспективы для южноуральской инновации видят и эксперты. Они считают, что на глобальном уровне интерес к подобной продукции в части систем накопления энергии будет только возрастать. Предложенная технология хранения энергии имеет перспективы для практического применения, но в зависимости от выхода на серийное производство, считает Заведующий кафедрой Тепловых Электрических Станций (ТЭС) Новосибирского государственного технического университета Сергей Елистратов.

«О федеральном уровне говорить пока рано, так как нет даже мелкосерийного выпуска этой продукции, контрольный экземпляр находится на испытаниях на объекте, возможности серийного выпуска ограничены производственными мощностями предприятия»,— заявил Сергей Елистратов.

При этом в целом для энергетической отрасли технология хранения энергии имеет принципиальное значение, позволяя сочетать возможности традиционных технологий производства и возобновляемой энергетики, уточнил Елистратов.